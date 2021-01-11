Тренер академии ЦСКА Варламов покинул клуб 

5 лет в #ЦСКА в качестве игрока, капитанская повязка, 12 лет в #академияЦСКА в качестве тренера и безмерное уважение армейских болельщиков 🔴🔵



Евгений Варламов, отдавший красно-синим цветам почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы pic.twitter.com/Gy6iDkBPET— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 11, 2021