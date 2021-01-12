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Нападающий московского ЦСКА Лассана Н’Диайе отправится на просмотр в подмосковные «Химки».

Об этом сообщает « Чемпионат ». Решение по поводу судьбы малийца будет принято после зимнего сбора «Химок».

20-летний Н’Диайе перешёл в ЦСКА осенью 2018 года. За основную команду армейцев он пока не дебютировал.

Первую часть нынешнего сезона форвард провел в шведском клубе «АФК Эскильстуна», где в шести поединках не отметился результативными действиями.