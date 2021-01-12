Нападающий «Гремио» Пепе отказал «Зениту» 

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Нападающий Пепе, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Гремио», отказался от переезда в чемпионат России, об этом рапортует журналист Рафаэль Пфайффер в «Твиттере».

Заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявлял петербургский «Зенит» . «Сине-бело-голубые» были готовы заплатить за игрока 20 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что подписать форварда хочет «Порту». «Драконы» планируют предложить за бразильца 17 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Пепе забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матчей. Его трудовой договор с «Гремио» рассчитан до лета 2024-го года.