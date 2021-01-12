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Экипировку сделали только для одной игры в эль-класико.

«Барселона» проведет матч с «Реалом» в специальной форме. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что экипировку презентует бывший капитан сине-гранатовых Карлес Пуйоль , а продавать ее начнут в конце января.

Barcelona will wear a 5th kit for their game against Real Madrid in April. — @carrusel pic.twitter.com/Z1tAood5z5— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 11, 2021

Напомним, «Реал» и «Барселона» сыграют в 30-м туре чемпионата Испании. Встреча состоится 11 апреля и пройдет в Мадриде.