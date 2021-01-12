Звездный форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), говорится в сообщении пресс-службы организации.
Как отмечается, голосование велось на основе результатов ежегодных рейтингов организации с 2011-го по 2020 год. Аргентинский нападающий удостаивался звания лучшего плеймейкера в 2015-м, 2016-м, 2017-м и 2019 годах, был вторым по итогам 2011-го, 2014-го, 2018-го и 2020 годов. Второе место в рейтинге занял одноклубник Месси Андрес Иньеста, замкнул тройку хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич.
Кроме того, в пятерку вошли бельгиец Кевин де Брейне из английского "«Манчестер Сити» и немецкий хавбек «Реала» Тони Кроос. В топ-10 попали Эден Азар, Неймар Месут Озил, Андреа Пирло и Яя Туре.
Ранее сообщалось, что португалец Криштиану Роналду повторил абсолютный рекорд по количеству голов.