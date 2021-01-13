Главный тренер «Челси» хочет возглавить «Барселону» 

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард хотел бы в будущем поработать в испанской «Барселоне». Об этом рассказал известный журналист Гильем Балаге в интервью Onze.

«Его мечта — потренировать в Ла Лиге, где он не смог поиграть, когда был футболистом. Он бы хотел тренировать "Барселону"» — рассказал Балаге.

Также журналист напомнил, что Лэмпард мог перебраться в «Барселону» в качестве футболиста в 2005 году, но тогда трансфер сорвался в последний момент.

Напомним, сейчас Лэмпард работает в «Челси», но «синие» могут уволить его в ближайшее время из-за неудовлетворительных спортивных результатов команды.