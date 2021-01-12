Кикнадзе покинул рабочую группу по ТВ-правам матчей РПЛ

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе покинул рабочую группу по телевизионным правам матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), которую возглавлял до этого.

Как сообщает Sport24 , решение о том, кто займёт место Кикнадзе, будет принято группой в рабочем порядке.

Кикнадзе покинул «Локомотив» 23 декабря. С 2013 года он являлся членом совета директоров, а на посту гендиректора проработал с 29 декабря 2018-го по 23 декабря 2020 года. На этой должности его сменил Владимир Леонченко.