Все новости на карте

Агент Тимур Гурцкая в интервью Youtube-каналу "Футбольный Биги" рассказал о подробностях перехода полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в московский ЦСКА

По словам агента, глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян не хотел подписывать Зайнутдинова.

"Это лучшее приобретение клуба в летнее трансферное окно", — сказал он.

Напомним, что зимние сборы московского клуба начнутся 17 января. После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.