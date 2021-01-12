Долги «Барселоны» достигли 900 млн евро

Газета La Vanguardia выпустила материал, в котором рассказала о финансовой катастрофе в «Барселоне». К концу 2020-го года долги клуба достигли 900 миллионов евро. 420 миллионов клуб должен выплатить кредиторам в краткосрочной перспективе.

Новому президенту «Барселоны» предстоит не только договориться с кредиторами об отсрочке, но и обеспечить режим экономии.

Проект бюджета «Барселоны» на текущий сезон говорит о том, что клуб рассчитывал на 791 миллион евро дохода. Однако в проекте заложено, что с декабря «Камп Ноу» будет заполняться на 25%, а с февраля — на 100%. В документ заложено 320 миллионов евро дохода со стадиона, музеев, магазинов и различных услуг. В условиях продолжающейся пандемии получить этот доход невозможно.