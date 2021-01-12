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Челси Челси

Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Данченкова, и перевел деньги в детский дом 

Sport24 1 час назад
Бывший капитан сборной России Роман Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова, а вырученные деньги передал в детский дом города Костромы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Детский дом № 1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки. Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», — заявил адвокат Широкова Вадим Лялин.

Адвокат также добавил, что покупатель обуви пожелал оправить бутсы в музей детского дома.
Широков избил арбитра во время матча команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на турнире Кубок Селебрити в августе. В конце декабря суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ и выплате 100 тысяч рублей компенсации за причинение легкого вреда здоровью арбитру во время футбольного матча.
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Футбол , Видео , Роман Широков , Никита Данченков , СБОРНАЯ РОССИИ
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