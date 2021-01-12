«Детский дом № 1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки. Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», — заявил адвокат Широкова Вадим Лялин.

Адвокат также добавил, что покупатель обуви пожелал оправить бутсы в музей детского дома.

Широков избил арбитра во время матча команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на турнире Кубок Селебрити в августе. В конце декабря суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ и выплате 100 тысяч рублей компенсации за причинение легкого вреда здоровью арбитру во время футбольного матча.