По словам спортивного директора «Айнтрахта» Фреди Бобича, которые передаёт Sky Sports , клубы близки к заключению соглашения об аренде до конца сезона.

«Ему ещё нужно успешно пройти медосмотр, но если всё будет хорошо, он вернётся к нам», — добавил Бобич.

23-летний Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года и провёл 32 матча за мадридский клуб, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.