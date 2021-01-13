Полузащитник подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов рассказал об обещанном подарке защитником московского "Спартака" Георгием Джикией за забитый мяч в ворота московского ЦСКА в матче 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Напомним, что Мирзов отпраздновал мяч в ворота ЦСКА, показав спартаковский ромб.
"Перед матчем Джикия предложил мне достойный подарок за отобранные очки у ЦСКА. Подарок жду до сих пор. Джикия никак не отдает", — приводит слова Мирзова "Чемпионат.сom".
После 19 туров РПЛ "Спартак" идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на два очка. Ранее сообщалось, что ЦСКА выбирает между полузащитником "Милана" Круничем и Данило.