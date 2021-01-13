Отличается ли секс с футболистом и секс не с футболистом? Да, конечно. Каждый человек отличается друг от друга. Все зависит от конкретного парня. Какой-то футболист может классно трахать, а какой-то — максимально хреново. Лично мне с футболистом было очень хорошо», — сказала Ирина на ютуб-канале бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского.