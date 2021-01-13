Ирина Морозюк, бывшая жена украинского футболиста турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, в откровенном разговоре рассказала о своем отношении к сексу.
«Я люблю секс. Для меня это очень важно. На начальной стадии его должно быть много. Как минимум два раза в день: на завтрак и на ужин. Мое мнение: в доме всегда должен парить секс в воздухе.
Отличается ли секс с футболистом и секс не с футболистом? Да, конечно. Каждый человек отличается друг от друга. Все зависит от конкретного парня. Какой-то футболист может классно трахать, а какой-то — максимально хреново. Лично мне с футболистом было очень хорошо», — сказала Ирина на ютуб-канале бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского.
Ранее сообщалось, что Милевский рассказал, как его партнер застукал супругу за изменой: «Приехал домой, а жену жестко гасят на кровати».