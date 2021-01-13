«Реал» летом собирается побить мировой трансферный рекорд

"Реал" будущим летом намерен побить мировой трансферный рекорд, пишет AS. Перед мадридским клубом будет стоять задача приобрести самого дорогого футболиста мира — Килиана Мбаппе. Ради этого "сливочным" придется расстаться как минимум с шестью своими игроками.

Согласно аналитическому специализированному порталу Transfermarkt.de, трансферная стоимость нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе составляет €280 млн, это самый высокий показатель в мире. У француза остается полтора года по контракту с парижанами, и в летнее трансферное окно спрос на него будет чрезвычайно высокий.

Как пишет AS, основным претендентом на подписание 22-летнего Мбаппе станет мадридский «Реал». Как и большинство топ-клубов Европы, за талантливым форвардом следят еще с момента его выступлений за «Монако». «ПСЖ», напомним, три года назад трансфер Килиана обошелся в €145 млн В частности, тогда было много вопросов к переходу: предполагалось, что Мбаппе все-таки для продолжения карьеры выберет зарубежный чемпионат, а не Лигу 1, но он поставил подпись под пятилетним соглашением с «ПСЖ».

В составе парижан Мбаппе трижды стал чемпионом Франции, по два раза — обладателем Кубка страны и Кубка французской лиги, а также выигрывал Суперкубок Франции. В общей сложности нападающий провел за клуб 144 матча, отметившись 104 голами и 58 ассистами.

По слухам, «ПСЖ» рассчитывает продлить трудовое соглашение со своим лидером и уже предложил ему новый пятилетний контракт. Зарплата игрока в этом случае составит €30 млн в год. Но сам футболист пока не форсирует переговоры. За этой ситуацией внимательно наблюдает не только «Реал», но и «Барселона». Однако главной целью подписание Мбаппе для себя сделал именно мадридский клуб — уже ближайшим летом, по сообщениям испанских СМИ, «сливочные» предпримут попытку приобрести нападающего сборной Франции.

Согласно одной из версий, руководство парижан не будет настаивать на том, чтобы Мбаппе остался. Некоторые источники сообщают, что «ПСЖ» понимает, что клубу необходимо расстаться со своим главным активом ради того, чтобы отбить часть средств, потраченных в свое время не только на его трансфер, но и на подписание Неймара четыре года назад (€222 млн). В этой связи не исключено, что «ПСЖ» придется снизить финансовые требования и требовать за Мбаппе меньшую сумму, что делает его потенциальный уход более осязаемым.

У «Реала» в Европе самые большие шансы удовлетворить аппетиты как «ПСЖ», так и самого игрока. Но зарплата форварда в €21 млн в год (а при трансфере, очевидно, он потребует повышение) в свете всех последствий от пандемии, которые серьезно ударили и по казне мадридцев в том числе, может быть неподъемной.

На этот счет у «королевского клуба» есть стратегия. В скором времени мадридцы намерены расстаться сразу с шестью футболистами ради подписания Мбаппе — речь идет о Гарете Бэйле (€20 млн), Иско (€20 млн), Дани Себальосе (€32 млн), Браиме Диасе (€14 млн), Марсело (€10 млн) и Луке Йовиче (€20 млн). В свою очередь AS уточняет, что даже удачная продажа всех футболистов из списка не позволит «сливочным» приобрести француза, поскольку не отобьет даже половину его стоимости.