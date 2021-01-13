Экс-глава ФНЛ Ефремов назначен вице-президентом «Урала» 

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Экс-президент ФНЛ Игорь Ефремов трудоустроился в «Урале». Он занял пост вице-президента команды, об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Приветствуем Игоря Ефремова в оранжево-черной семье и желаем продуктивной работы по развитию уральского футбола!», — гласит сообщение екатеринбургского клуба.

Напомним, что Ефремов являлся главой ФНЛ с декабря 2010-го года. Об отставке руководителя было объявлено седьмого декабря 2020-го года.