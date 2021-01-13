Переспавшая с Роналду модель Playboy купила футбольный клуб

Сейчас нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ведет скромную семейную жизнь вместе с Джорджиной Родригес, но в бурной молодости у португальца было немало страстных романов. Одна из бывших девушек Криштиану — модель Playboy Даниэлла Чавес, которая, по ее признанию, переспала с футболистом в 2015 году.

Это случилось в то время, когда Роналду еще встречался с российской моделью Ириной Шейк (сейчас появляется все больше слухов, что роман Криша и Шейк был притворной интрижкой ради взаимовыгодного пиара). Вот что Чавес рассказывала о встрече с игроком в интервью The Sun:

«Сначала Криштиану был очень застенчивым, но когда осмелел, стал настоящим мужчиной, хотя и немного испуганным. Он любил меня, но дело было не в этом. Я просто хотела осуществить мечту и заняться с ним сексом. Меня увлекло его тело. Ему понравились мое лицо, моя грудь и тот факт, что он никогда не спал с моделью Playboy».

Встреча с Роналду, по всей видимости, повлияла на рост интереса Даниэллы к футболу: летом 2020-го она купила у себя на родине в Чили футбольный клуб «Ранкагуа Сур». Сейчас он выступает в четвертой лиге, но у Чавес на него большие планы: девушка, на чей инстаграм подписаны почти 14 млн человек, намерена вывести «Ранкагуа» в элитный дивизион.

Даниэлла подкрепила свои амбиции, усилив штаб команды несколькими новичками: экс-игроком сборной Чили Родриго Пересом, а также Фредом Гайосо, Бето Гонсалесом, Хосе Гаэте и Хоэлем Молиной — все они выступали за клуб «О’Хиггинс» из высшей чилийской лиги, базирующийся в городе Ранкагуа.