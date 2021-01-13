Роналду мог стать игроком «Барселоны»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2003 году мог перейти в «Барселону». О сорвавшемся трансфере Marca рассказал бывший президент сине-гранатовых Жоан Лапорта.

Функционер вспомнил, как в 2003 году клуб готовился купить бразильца Роналдиньо и мексиканца Рафаэля Маркеса , а агенты последнего предложили им услуги молодого португальца. Посредник рассказал, что Роналду за 19 миллионов евро покупает « Манчестер Юнайтед », но «Спортинг» готов отдать его «Барселоне» за 17 миллионов.

Лапорта заявил, что на тот момент они посчитали такое вложение нецелесообразным, так как искали атакующего футболиста в центральную зону, а не на фланг. Бывший президент «Барселоны» отметил, что не жалеет о том решении.