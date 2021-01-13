Мать Титова рассказала про историю с допингом 

Титов, как сообщал «Рамблер», — бывший игрок сборной России . В 2004 году он был уличен в употреблении запрещенного препарата бромантана и дисквалифицирован на год. На днях его мать высказала мнение, что Титов взял историю с допингом на себя, а если бы не сделал этого, то «Спартак» был бы дисквалифицирован как команда.

«Их кормить начали таблетками этими…» — рассказала она.

Женщина сообщила, что не понимает, зачем футболистам применять бромантан. Она рассказала, что дисквалификация сильно сказалась на судьбе ее сына, он потерял свои позиции и не смог их вернуть.

В декабре биатлонистка и лыжница Анфиса Резцов призналась, что употребляла допинг. Она рассказала, что во время подготовки к Олимпийским играм 1988 года у нее три-четыре раза забирали кровь, когда она чувствовала себя хорошо, а во время соревнований вводили обратно. В 1996-м трехкратная олимпийская чемпионка заплатила доктору 2,5 тысячи долларов за четырехмесячную допинг-программу.