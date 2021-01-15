«Я Широкова такого вообще не знаю, впервые слышу о нем. Фамилия мне ни о чем не говорит. Да, 100 тысяч поступили, мы их уже израсходовали на нужны детского дома. Но от кого пришли эти деньги, я не знаю», — цитирует Горбикову «Спорт-Экспресс».