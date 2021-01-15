Главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Италии над "Кальяри". Об этом сообщает Football Italia.
По его словам, запасные игроки "бергамасков" смогли проявить себя во всей красе и помогли добиться права играть в четвертьфинале национального кубка.
"Впереди в сезоне еще много матчей, но мы встроили в игру футболистов, у которых не было много игрового времени, и они проделали превосходную работу", — сказал Гасперини.
Ранее сообщалось, что капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о возможном возвращении нидерландского форварда Квинси Промеса.