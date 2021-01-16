Бразильский защитник Пабло подписал контракт с российским футбольным клубом "Локомотив" . Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Ранее пресс-служба "Локомотива" сообщила, что достигла договоренности с французским "Бордо" о переходе 29-летнего футболиста. Пабло прошел медобследование, после чего подписал с московской командой долгосрочный контракт. Бразилец присоединился к железнодорожникам на тренировочном сборе в испанской Марбелье. Защитник будет выступать за московский клуб под 3-м номером

"Я рад присоединиться к "Локомотиву", — сказал Пабло. — Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки".

В текущем сезоне за "Бордо" бразилец провел 13 матчей и забил один гол. До этого Пабло представлял бразильские "Сеару", "Гремио", "Аваи", "Понте-Прету" и "Коринтианс". Также на его счету два матча за национальную сборную.