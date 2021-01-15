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«Я бисексуал — люблю женщин и Миранчука!» Что пишут иностранцы после третьего гола Алексея за «Аталанту» 

Sport24 1 час назад
«Я бисексуал — люблю женщин и Миранчука!»
Фото: Официальная страница "Аталанты" в Instagram
Темные времена Миранчука в «Аталанте» закончились — по крайней мере, пока. В декабре Алексей получал мало игрового времени и даже удостоился от итальянских журналистов прозвища Призрак. Но вчера Миранчук наконец-то получил шанс сыграть с первых минут и воспользовался им — провел мощный первый тайм и положил начало победы «Аталанты» над «Кальяри» в Кубке Италии.
Российские болельщики были в восторге, но куда важнее, что игру в исполнении Миранчука оценил главный тренер «Аталанты» Гасперини, до этого не особо хваливший Алексея перед прессой:
— Впереди в сезоне еще много матчей, но мы встроили в игру футболистов, у которых не было много игрового времени, и они проделали превосходную работу. Это позволяет мне расширить количество опций.
Миранчук показал, что это его позиция, в будущем он также сможет играть вместо Иличича. Он хорошо распоряжался мячом, действовал уверенно.
Мы увидели, что Миранчук, Шутало, Мехле могут прогрессировать. Все эти игроки могут нам пригодиться, — заявил коуч после игры.
Перфоманс Алексея отметил не только Гасперини, но и болельщики «Аталанты». В итальянских (и не только) социальных сетях после матча с «Кальяри» появилось много постов в поддержку российского футболиста.
«Браво, Царь!» — кажется теперь так будут называть не только Александра Головина, роскошно вернувшегося в состав «Монако» после четырехмесячного отсутствия из-за травмы.
«Трезубец Миранчук, Малиновский, Муриэль просто разрушителен против обороняющихся команд. Мои аплодисменты!»
«Команду с победой! Отлично! Миранчук «Леша» — супер красивый мужчина! Вперед, «Аталанта»!
Помимо сегодняшней победы «Аталанты», мы смогли увидеть, насколько хорош игрок Миранчук и Муриэль, играющий на уровне сборной Колумбии. Кажется, что команда приходит в себя после конфликта с Папу Гомесом».
«Я до сих пор не понимаю, почему Миранчук так долго не выходил с первых минут. Если после этой игры Гасперини продолжит выпускать его на замену… Надеюсь, тренер знает, что делает.
«Я бисексуал, люблю женщин и Алексея Миранчука».
«Видите, что получится, если вы будете выпускать его на поле? Не могу поверить, что мне нужно это объяснять…»
«Хотя в России футбол остановлен на зимние каникулы, в Европе их игроки высоко держат свой флаг! На прошлой неделе Головин забил за «Монако» за 10 секунд, как только вернулся после 4 месяцев травмы. Этим вечером [заявил о себе] Миранчук».
«Миранчук, Муриэль и Сутало обеспечили превосходство «Аталанты» в классе над «Кальяри». В этой игре Гасперини тренировал новые боевые порядки».
«В плане таланта Миранчук в Италии уступает только Роналду, Дибале, Иличичу и Дзаньоло…»
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Комментарии
Футбол , Алексей Миранчук , Александр Головин
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