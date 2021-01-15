Темные времена Миранчука в «Аталанте» закончились — по крайней мере, пока. В декабре Алексей получал мало игрового времени и даже удостоился от итальянских журналистов прозвища Призрак. Но вчера Миранчук наконец-то получил шанс сыграть с первых минут и воспользовался им — провел мощный первый тайм и положил начало победы «Аталанты» над «Кальяри» в Кубке Италии.

Российские болельщики были в восторге, но куда важнее, что игру в исполнении Миранчука оценил главный тренер «Аталанты» Гасперини, до этого не особо хваливший Алексея перед прессой:

— Впереди в сезоне еще много матчей, но мы встроили в игру футболистов, у которых не было много игрового времени, и они проделали превосходную работу. Это позволяет мне расширить количество опций.

Миранчук показал, что это его позиция, в будущем он также сможет играть вместо Иличича. Он хорошо распоряжался мячом, действовал уверенно.

Мы увидели, что Миранчук, Шутало, Мехле могут прогрессировать. Все эти игроки могут нам пригодиться, — заявил коуч после игры.

Перфоманс Алексея отметил не только Гасперини, но и болельщики «Аталанты». В итальянских (и не только) социальных сетях после матча с «Кальяри» появилось много постов в поддержку российского футболиста.

«Браво, Царь!» — кажется теперь так будут называть не только Александра Головина , роскошно вернувшегося в состав «Монако» после четырехмесячного отсутствия из-за травмы.

«Трезубец Миранчук, Малиновский, Муриэль просто разрушителен против обороняющихся команд. Мои аплодисменты!»

«Команду с победой! Отлично! Миранчук «Леша» — супер красивый мужчина! Вперед, «Аталанта»!

Помимо сегодняшней победы «Аталанты», мы смогли увидеть, насколько хорош игрок Миранчук и Муриэль, играющий на уровне сборной Колумбии. Кажется, что команда приходит в себя после конфликта с Папу Гомесом».

«Я до сих пор не понимаю, почему Миранчук так долго не выходил с первых минут. Если после этой игры Гасперини продолжит выпускать его на замену… Надеюсь, тренер знает, что делает.

«Я бисексуал, люблю женщин и Алексея Миранчука».

«Видите, что получится, если вы будете выпускать его на поле? Не могу поверить, что мне нужно это объяснять…»

«Хотя в России футбол остановлен на зимние каникулы, в Европе их игроки высоко держат свой флаг! На прошлой неделе Головин забил за «Монако» за 10 секунд, как только вернулся после 4 месяцев травмы. Этим вечером [заявил о себе] Миранчук».

«Миранчук, Муриэль и Сутало обеспечили превосходство «Аталанты» в классе над «Кальяри». В этой игре Гасперини тренировал новые боевые порядки».

«В плане таланта Миранчук в Италии уступает только Роналду, Дибале, Иличичу и Дзаньоло…»