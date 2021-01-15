Хавбек ЦСКА может уйти в аренду в чемпионат Чехии 

Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович может продолжить карьеру в чемпионате Чехии, сообщает "Чемпионат.com". По информации источника, в услугах хорватского футболиста заинтересована пражская "Спарта".

Сообщается, что речь идет об арендном соглашении с правом выкупа. Бистрович пополнил состав столичного клуба в зимнее трансферное окно 2018 года. За это время он провел 84 матча, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.