Хавбек ЦСКА может уйти в аренду в чемпионат Чехии 

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Матч-центр
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
1 1
Вердер Вердер
Фрайбург
Фрайбург
5 0
Кёльн Кёльн
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 4
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
1 3
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
0 2
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
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Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Арминия Арминия
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 января

Бундеслига

2 из 2
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Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

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1 из 1
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Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

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3 из 3
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Вальядолид
Вальядолид
21:00
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Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
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Боруссия М
Боруссия М
20:30
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Герта
22:30
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Майнц
Майнц
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
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Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
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Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
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Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

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Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
22:30
Унион Унион
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Английская Премьер-лига

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Лидс Юнайтед
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Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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2 из 2
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Валенсия
Валенсия
21:00
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Эйбар
Эйбар
23:30
Атлетико М Атлетико М
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Ливерпуль
Ливерпуль
23:00
Бёрнли Бёрнли
22 января

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Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
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Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

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Уэска
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16:00
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
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Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
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Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Майнц
Майнц
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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Английская Премьер-лига

1 из 1
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Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Хавбек ЦСКА может уйти в аренду в чемпионат Чехии 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Хавбек ЦСКА может уйти в аренду в чемпионат Чехии
Фото: ТАСС
Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович может продолжить карьеру в чемпионате Чехии, сообщает "Чемпионат.com". По информации источника, в услугах хорватского футболиста заинтересована пражская "Спарта".
Сообщается, что речь идет об арендном соглашении с правом выкупа. Бистрович пополнил состав столичного клуба в зимнее трансферное окно 2018 года. За это время он провел 84 матча, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Марио Манджукич отказал трем клубам из чемпионата России.
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Футбол , Марио Манджукич , ЦСКА , Чемпионат.com
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