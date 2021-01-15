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Трёх судей выкинули из РПЛ. Что они натворили? 

Чемпионат.com 20 минут назад
Среди тех, кто их заменит, есть победитель Евро-2006 в составе юношеской сборной России.
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об изменениях в бригаде арбитров, обслуживающих матчи РПЛ, на вторую часть сезона. Трое судей отстранены от работы в высшем дивизионе чемпионата России, а ещё трое получили шанс дебютировать в элите. Кроме того, двое возвращаются после дисквалификаций.

«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределённый срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин. Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артём Чистяков включены в список судей Премьер-Лиги, но со звёздочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR. Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров», — сказал Хачатурянц в интервью для ТАСС.

Судя по всему, больше всего претензий у руководителя судейского комитета РФС накопилось к 33-летнему Сухому. По крайней мере, Хачатурянц открыто критиковал этого рефери ещё в конце ноября, сообщив, что Алексей зарабатывает много «неудов»:

«Пока Сухой стабильно получает двойки за свой перформанс, и это сильно напрягает. Человек имеет огромное количество отрицательных оценок, что ставит под вопрос его профессиональную пригодность».

Сухой в качестве главного арбитра отработал в нынешнем сезоне на шести матчах РПЛ: «Рубин» — «Урал» (1:1), «Ротор» — «Спартак» (0:1), «Зенит» — «Уфа» (6:0), «Динамо» — «Сочи» (3:1), «Локомотив» — «Арсенал» (1:0) и ЦСКА — «Урал» (2:2).
Сначала на Алексея пожаловался клуб из Екатеринбурга. «Урал» обратился в РФС по трём спорным моментам — назначению пенальти в пользу «Рубина», неназначению одиннадцатиметрового в ворота соперника и отмене гола Андрея Егорычева. Впрочем, ЭСК РФС признала все три решения арбитра верными. Потом работой Сухого остался недоволен «Ротор». На этот раз эксперты признали, что судья ошибочно зафиксировал фол на Александре Соболеве и назначил пенальти, с которого «Спартак» забил победный гол. В игре «Динамо» с «Сочи» Алексей не удалил нападающего хозяев Вячеслава Грулёва, разбившего нос защитнику гостей Ивану Миладиновичу. Сочинцы тоже пожаловались на арбитра. После этого Сухому досталось от тренера и руководителей «Арсенала», которые были недовольны назначением одиннадцатиметрового в эпизоде с победным голом «Локомотива». Наконец, в последнем для себя матче РПЛ ЦСКА — «Урал» судья, по версии ЭКС РФС, допустил две ошибки в пользу «уральцев» и одну в пользу «армейцев». Он ошибочно не вынес второе предупреждение Егорычеву, не назначил пенальти в ворота гостей в первом тайме и безосновательно наказал «Урал» одиннадцатиметровым во втором тайме.
У 41-летнего Турбина всего пять игр. Он обслуживал встречи «Спартак» — «Ахмат» (2:0), «Урал» — «Краснодар» (1:0), «Уфа» — «Динамо» (1:1), «Локомотив» — «Тамбов» (1:0) и «Сочи» — «Ростов» (4:2). С начала октября получал назначения только в ФНЛ.
«Краснодар» в августе после поражения от «Урала» оспорил сразу 11 решений Турбина! Среди них — неназначение пенальти в ворота соперника на 88-й минуте. Но самый большой резонанс вызвало судейство Евгения в Сочи, где он удалил полузащитника Матиаса Норманна и главного тренера Валерия Карпина. «Мы ждём письмо от „Ростова“. Если оно будет, то мы, безусловно, будем рассматривать его на экспертно-судейской комиссии. Арбитр получил низкую оценку. Это как раз тот случай, когда налицо была потеря контроля над игрой», — признал Хачатурянц. Тогда Турбин был «временно отстранён», а Карпин призвал наказывать судей более жёстко. Любопытно, что через 11 дней в ЭКС РФС, изучив спорные эпизоды, пришли к выводу, что все решения Евгения оказались правильными. Почему же в таком случае арбитра убирают из РПЛ? Видимо, причина в том, что в конце октября Турбин попал в скандал после матча ФНЛ «Чертаново» — «Чайка», в котором он не поставил три пенальти в ворота хозяев.
36-летний Волошин отсудил семь матчей: «Динамо» — «Ростов» (2:0), «Арсенал» — «Химки» (1:1), «Уфа» — ЦСКА (0:1), «Зенит» — «Рубин» (1:2), «Сочи» — «Уфа» (1:1), «Спартак» — «Ротор» (2:0) и «Ахмат» — «Ростов» (0:1).
В Туле Николай удалил защитника «Химок» Данила Казанцева, хотя тот, совершая подкат, даже не коснулся противника. В игре «Сочи» — «Уфа» принял три решения, возмутивших хозяев. Сочинский клуб подал протест, но ЭСК РФС поддержала Волошина в каждом из этих случаев. Глава российских судей не увидел ошибки арбитра и в эпизоде с падением Джордана Ларссона в штрафной «Ротора». «Если Ларссон и дальше будет продолжать так „нырять“ в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников „Спартака“ вряд ли станут ставить пенальти. Считаю, что Волошину достался сложный матч, и он довольно ровно его отсудил», — говорил Хачатурянц. Очевидно, Николай получил плохую оценку за другой одиннадцатиметровый во встрече красно-белых с волгоградцами. Он назначил штрафной после падения Александра Кокорина, а видеоассистенты подсказали, что фол случился внутри штрафной «Ротора».
Что касается трёх новых арбитров РПЛ, то особый интерес вызывает фигура Яна Бобровского. Воспитанник «Зенита» подавал большие надежды, играя на позиции защитника, стал чемпионом Европы 2006 года в составе юношеской сборной России. Однако профессиональная карьера у Бобровского не сложилась — он рано закончил играть из-за последствий травмы крестообразных связок. В 2016 году начал судить ПФЛ, в 2019-м — ФНЛ, а теперь должен дебютировать в высшем дивизионе.
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Комментарии
Футбол , Видео , Николай Волошин , Артем Чистяков , Вячеслав Грулев , Антон Фролов , Андрей Егорычев , Ян Бобровский , Джордан Ларссон , Александр Соболев , Иван Миладинович , Владислав Безбородов , Матиас Норманн , Валерий Карпин , Ашот Хачатурянц , Алексей Сухой , Михаил Вилков , Евгений Турбин , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , РФС , Локомотив , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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