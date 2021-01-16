«Спасибо всем за тёплые слова! Это были умопомрачительные восемь лет, которые несли в себе безумный спектр эмоций, от слёз радости до слёз огорчения. Но всё это мы прошли вместе. Удачи «Краснодару» и как можно больше ярких эмоций болельщикам!» — написал Синицын в Twitter.