Аршавин назвал завершившего карьеру Руни «колхозником» 

«Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень — колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле много что мог делать. Хорошо владел телом при такой фактуре», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».