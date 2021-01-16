Дзюбы и Лунева нет с командой, но это ничего, у обоих коронавирус. Честно, я бы собрал всю команду до отпуска, чтобы все заболели, как ветрянкой у детей, и после этого уже потом спокойно начинал бы чемпионат», — сказал Аршавин.