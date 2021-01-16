Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, что форвард Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев пропустят начало сбора петербуржцев из-за коронавируса.
«У Семака в «Зените» будет как обычно. На сбор летят молодые футболисты, надеюсь, они себя проявят. Работа на сборах очень важна, «Зенит» будет настроен не упустить все то, что было набрано в первом отрезке чемпионата.
Дзюбы и Лунева нет с командой, но это ничего, у обоих коронавирус. Честно, я бы собрал всю команду до отпуска, чтобы все заболели, как ветрянкой у детей, и после этого уже потом спокойно начинал бы чемпионат», — сказал Аршавин.