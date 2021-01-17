«Аякс» готов продать Промеса «Спартаку»

Как сообщает Sport24 , в «Аяксе» готовы рассматривать предложения по переходу Промеса, но не на правах аренды, в которой заинтересован «Спартак», а только на условиях полноценного трансфера.

Отмечается, что у амстердамского клуба по Промесу есть предложение из Китая, но при этом 29-летний форвард намерен остаться в Европе.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, он отметился 33 результативными передачами.