Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов посоветовал полузащитнику сборной России Алексею Миранчуку никогда не возвращаться в российский чемпионат. Летом 2020 года Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту».
«Моя рекомендация — никогда больше не возвращаться в Россию как футболисту. У нас очень слабый чемпионат. И счастье не в деньгах. Квартиру и «Порше» можно всегда купить в любой стране, а титулы и турниры не продаются», — цитирует Попова «РБ Спорт».
Миранчук в 12 матчах в составе «Аталанты» забил 3 гола.