«Моя рекомендация — никогда больше не возвращаться в Россию как футболисту. У нас очень слабый чемпионат. И счастье не в деньгах. Квартиру и «Порше» можно всегда купить в любой стране, а титулы и турниры не продаются», — цитирует Попова «РБ Спорт».