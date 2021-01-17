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«Осушил бутылку водки с клофелином и отрубился» Как грабили игрока «Спартака» в 90-е 

Sport24 1 час назад
Дикая история из 90-х про экс-игрока «Спартака».
На заре своей карьеры будущий тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов играл за «Черноморец». В родной Одессе он дебютировал в профессиональном футболе. Оттуда же попал в сборную. Там же вырос в большого игрока, который транзитом через «Днепр» перешел в московский «Спартак». Неудивительно, что после всего случившегося город на юге Украины Парфенов вспоминает с теплотой.
Впрочем, есть у тренера и неприятные воспоминания из Одессы-мамы. Однажды на родине его едва не убили.
Рассказываем, как это было.
Когда Парфенов сел в автомобиль, в салон ворвались три незнакомца. Приставили нож к горлу и сказали: «Вперед»
Дмитрий Парфенов не раз признавался, что он верующий человек. Когда есть возможность, тренер частенько посещает церкви, где общается со Всевышним.
Так случилось и в 1995 году в Одессе. Солнечным днем Дмитрий вышел из церкви и направился к своему новенькому «БМВ» пятой серии, чтобы поехать на базу. Там через пару часов должна была собираться команда.
Sport24
Тем не менее, как только Парфенов сел в автомобиль, все его планы пошли наперекосяк — в салон следом за ним влетели три отморозка с ножами.

«Приставили нож к горлу: «Вперед!» Мы отъехали километров за тридцать от Одессы. Свернули в какой-то двор. Дальше они смешали клофелин с водкой — и заставили выпить», — вспоминал Парфенов.

В сложившихся обстоятельствах выбора у футболиста не было. Водку пришлось пить.

«Когда к тебе один человек ставит нож к горлу, а другой в бок… Что остается? Дали стакан. Пол-литровую бутылку водки с клофелином осушил минуты за три. Влил в себя эту дрянь и отрубился.

Очнулся уже за полночь в кустах. Темень, ничего непонятно, голова раскалывается. Ни машины, ни денег, ни документов, ни часов. Я встал и, шатаясь, пошел», — вспоминал Парфенов.

«Я адрес свой забыл! Улицу еще помнил, а вот номер дома назвать не мог»

В попытках найти помощь футболист пошел прямо через поле. После водки перед глазами все плыло и язык заплетался, однако шаг Парфенов не сбавлял.
Вскоре он добрел до небольшой деревушки. К тому времени уже наступила ночь.
Постучался в первый попавшийся дом. Однако вместо помощи едва не получил пулю — хозяин увидел оборванного незнакомца и схватился за ружье. Парфенов чудом унес ноги.
Лишь в соседней деревне игрок, наконец, нашел помощь.

«Увидел дом на окраине. Там какая-то секта устроила сборище. Среди ночи толпа детей водила хороводы вокруг дома, а взрослые сидели за столом, разговаривали. Я объяснил, что произошло. Попросил отвезти в Одессу. «С собой денег нет, но потом рассчитаемся», — добавил я. В ответ раздалось: «Сейчас закончим — и решим, что с тобой делать». Сел на крыльцо и стал ждать. Закемарил. Меня отвезли.

Самое интересное, что я адрес свой забыл! Улицу еще помнил, а вот номер дома назвать не мог. Лишь когда мимо ехали, узнал знакомые очертания. О, говорю, кажется, здесь. Жил я с родителями», — говорил Дмитрий Парфенов.
Когда футболист вернулся домой, там уже было полно гостей: милиция и местные авторитеты, промышлявшие угонами машин. Пока правоохранители брали показания, одесская «братва» открещивалась от преступления: дескать «Мы машину Парфенова знаем, его бы не тронули» — в то время игроков «Черноморца» в Одессе действительно уважали.
В тот же вечер следователь поделился с Парфеновым занимательным фактом — если бы доза клофелина оказалась больше, игрок так бы и не проснулся.
К счастью, та ужасная история закончилась довольно неплохо. Парфенов очень быстро восстановился и спустя пару дней уже поехал с командой на выезд во Львов. А двоих нападавших спустя год поймали. Налетчиками оказались бандиты из Приднестровья.
Позже Дмитрий Парфенов вспоминал, что после выхода из тюрьмы один из них опять взялся за старое и провернул тот же «фокус» с сыном крупного одесского бизнесмена.
Сам же Парфенов, чтобы больше не попадать в подобные ситуации, взял за привычку блокировать двери, как только садится за руль.
Sport24
Впредь за пределами футбольного поля игрок не попадал в передряги. Однако несчастия на газоне с ним все равно частенько случались — в нулевых Парфенову дважды ломали одну и ту же ногу за два года. Первый раз в игре с «Динамо» в 2002-м, а во второй — в матче с «Аланией» в 2004-м.

«Плакал от боли, когда в августе 2002-го в матче с «Динамо» ногу сломали. Уколов наделали сотню — а боль как была, так и оставалась», — вспоминал Парфенов одну из своих травм.

Однако несмотря на все невзгоды, футбольная карьера Парфенова все равно получилась отменной. Дмитрий играл до 38 лет и отложил бутсы в статусе 4-кратного чемпиона России, обладателя Кубка России, а также двукратного победителя Кубка Украины.
Сейчас он с позитивом относится к былым невзгодам. Дмитрий уверен, что они только сделали сильнее его веру.

«Я не начал сомневаться в Боге из-за неприятностей жизни. Ни в коем случае. Более того, многие перипетии, имевшие место в моей жизни, лишь укрепили мою веру», — признавался Парфенов.

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Футбол , Видео , Дмитрий Парфенов , Спартак , Динамо
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