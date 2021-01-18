«Интер» победил «Ювентус» в 18-м туре Серии А 

Миланский «Интер» обыграл туринский «Ювентус» в матче 18-го тура итальянской футбольной Серии А.
Встреча прошла в Милане и завершилась в пользу хозяев — 2:0.
На 12-й минуте нерадзурри вывел вперёд Артуро Видаль, а на 52-й Николо Барелла удвоил преимущество подопечных Антонио Конте.
Таким образом, «Интер» набрал 40 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Ювентус» находится на пятой позиции.
Ранее сообщалось, что дубль Лоренцо Инсинье помог «Наполи» разгромить «Фиорентину» в Серии А.