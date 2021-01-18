Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов объяснил решение вступиться за убийцу педофила Владимира Санкина, получившего в виде наказания восемь лет лишения свободы. Об этом сообщает "Чемпионат".
По его мнению, человек, который спас двух детей от насильственных действий сексуального характера, не должен находиться в заключении.
"Я не знаю, как все было на самом деле, но из того, что я прочитал, то я за этого человека. Он не должен сидеть. Пусть дадут условный срок, но не восемь лет человеку, спасшему двух детей от изнасилования. Я сам отец. Если бы я такое увидел… В настоящее время люди вообще редко за кого-то заступаются на улице", — сказал Тарасов.
Ранее Сергей Колесников, массажист нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина, назвал все обвинения в трамвах игрока полным маразмом.