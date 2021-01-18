Тарасов объяснил решение вступиться за убийцу педофила 

"Я не знаю, как все было на самом деле, но из того, что я прочитал, то я за этого человека. Он не должен сидеть. Пусть дадут условный срок, но не восемь лет человеку, спасшему двух детей от изнасилования. Я сам отец. Если бы я такое увидел… В настоящее время люди вообще редко за кого-то заступаются на улице", — сказал Тарасов.