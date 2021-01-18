В 33 остался без команды, но заканчивать карьеру не готов.

Дмитрию Тарасову уже 33 года. Недавно он покинул «Рубин» и сейчас находится в статусе свободного агента. Полузащитник, 10 лет отыгравший в «Локо» , ищет новую команду и готов к любым вызовам. Об этом и многом другом мы и поговорили с Дмитрием.

— Как отметили Новый год?

— Ездили двумя семьями — наша и Никиты Медведева — на Мальдивы. Саша Текила подтянулся ближе к Новому году. Антон Шунин случайно оказался с нами в одном отеле, постоянно играли в волейбол. Всё на спорте. Потом вернулся в Москву, нужно было сделать операцию — достать пластину после перелома. Сейчас полностью готов, тренируюсь в Москве индивидуально. Жду вариантов, предложений. Ещё готов поиграть, хочется принести пользу кому-то.

— Уже с кем-то общались из клубов?

— Пока только разговоры, конкретики не было. У меня вообще нет никаких предпочтений, готов рассматривать все варианты. По большому счёту, всё равно, где играть. Никаких особых запросов по зарплате у меня нет, все знают, что в «Рубине» я получал не космические деньги, во время суда все мои доходы были в открытом доступе. Люди, наверное, знают, что я сейчас свободный агент. Если не знают, то вот через интервью узнают (смеётся).

— Футболом пока не наелись?

— Нет. В «Рубине» было не так много игрового времени. На своём хорошем уровне ещё года два я смогу поиграть, так что ещё не насытился. Пока не почувствую, что начал уступать молодым, буду играть, пока не пойму, что пора заканчивать. Но пока настрой боевой. Жду вариантов. Знаю, что не подведу.

— Почему с «Рубином» всё так резко закончилось?

— Были определённые договорённости, контракт подходил к концу. Мы поговорили с Леонидом Викторовичем. Он сказал, что у меня мало игрового времени, что у него есть игрок на моей позиции, поэтому продлевать соглашение не будут. Ко мне у него никаких вопросов не было, он это говорил и мне лично, и в интервью. Про «Рубин» могу сказать только хорошее: отличная команда, коллектив — от тренера до уборщиков и поваров. Конечно, чуть расстроился, но понимаю, что Абильдгор очень качественно играл опорника. Когда у меня был шанс, я выходил и старался максимально приносить пользу. Я ни на кого не злюсь, готов спокойно везде работать.

— То есть никаких обид?

— Вообще никаких. Это жизнь, жду следующий этап.

О новогоднем ролике, Хвиче и Миранчуке

— Ваша карьера в «Рубине» началась с перелома на сборах. Что там была за ситуация?

— В последний день третьего зимнего сбора произошёл подкат на тренировке, получил перелом. Но я уже забыл про это. Надо быть сильным, нашёл в себе силы, восстановился. У меня к себе никаких претензий нет. К игроку, который нанёс мне травму, тоже. Забыли, проехали. Но было тяжело. Я в тот момент только набрал форму, прошёл два сбора — не пропустил ни одной тренировки, а тут такая травма. Но меня поддержали близкие, руководство «Рубина» автоматически продлило контракт. Поэтому всё было максимально уважительно.

— Напоследок вы поучаствовали в новогоднем ролике «Рубина», который стал настоящим хитом. Как снималось?

— В пресс-службе предложили выступить в роли Путина, я согласился. Спросил, о чём ролик, мне объяснили. Я всегда за такой креатив, прикольно получилось, ролик всем зашёл. Когда на съёмках Игната одели в ёлку, я очень смеялся. Причём это было почти сразу после матча с «Локо», где Ваня красную карточку получил, а тут он сразу ёлка. Я даже у Слуцкого спросил: «Викторыч, это в наказание, что ли?» Так что всё было на позитиве.

— Свою роль с первого дубля записали?

— Да, у меня с этим проблем нет, быстро отстрелялся. Роль Путина исполнил на опыте (смеётся).

— Хвича с вами тепло прощался в социальных сетях. Как он вам?

— Мы с ним хорошо общались, но с ним тяжело, русский всё ещё не очень хорошо знает. Есть у него этот барьер. Была даже история на одной из теорий. Слуцкий указывал Хвиче на ошибки, Квара в ответ кивал головой. И в какой-то момент Слуцкий у него спросил: «Хвича, ты понял, что я тебе сказал?» Он ему ответил, что да, на что Слуцкий сказал: «Повтори всё, что я говорил». Хвича не смог. Мы были в хороших отношениях, он часто приглашал в грузинский ресторан, сидели там, общались.

— Большой талант?

— Я-то помню его ещё по «Локо». Уже тогда было видно, что у парня есть техника, скорость, огромное желание играть, забивать голы. Но в «Локо» он не понимал, что попал не в дворовый футбол. Здесь ты не можешь взять мяч и всех обыграть, здесь команда, надо понимать, когда отдать пас. В «Рубине» я увидел уже более зрелого игрока, который раскрылся, научился играть в пас, начал включать голову. Дай бог ему всего самого хорошего.

— С другим талантом — Миранчуком — поддерживаете общение?

— Буквально в пятницу списывались, поздравил его с голом, спросил, как у него дела. Он сказал, что доволен игрой, мы поздравляем друг друга с праздниками, общаемся. Лёша спрашивал, как у меня с командой. Пожелал удачи: «Давай, Тара. Знаю, что ты можешь ещё поиграть, ты боец». Мне тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Он такой игрок, которому нужно доверие. Ему тяжело быть в таком напряжении, но он понимал, куда ехал. По его игре видно, что он готов, выходит и доказывает. Результат есть. В такой команде и чемпионате ему будет непросто, но он справится, желаю ему закрепиться в основном составе. Он не унывает, всё понимает.

О Кикнадзе, вакцине и карьере в политике

— Кстати, как восприняли уход Кикнадзе с учётом того, что у вас с ним была не самая приятная история?

— Вообще спокойно. «Локо» — такой клуб… При мне за 10 лет там столько всего изменилось: тренеры, руководители. Они всегда хотят быть в лидерах, поэтому это не было для меня открытием. Не было результата, провалили Лигу чемпионов, где-то не повезло, плюс настроения болельщиков, наверное, давили. Но у меня не было никакой радости. У меня нет обид ни на «Локо», ни на самого Кикнадзе. Кстати, я с ним виделся, когда «Рубин» играл против «Локомотива». Я подошёл, пожал руку и дальше пошёл, ни на кого не обижаюсь. Было одно недопонимание, которое привело к суду, но это часть футбола. Он хотел отстоять свою правду, я свою — это нормально. Он мне тоже пожал руку. Это просто уважение, я младше, я обязан был сделать это.

— Что в вашей жизни изменилось из-за коронавируса?

— Как и у всех — постоянные меры предосторожности. Я вот долгое время не был в Москве, жил в Казани, где мне, кстати, очень понравилось. Не хотел даже оттуда уезжать. Сейчас вернулся, пошёл в магазин, надо надевать перчатки. Но в целом я уже и забыл, что этот вирус есть. Все как-то привыкли, я спокоен. Если заболею, значит заболею. Ничего страшного, многие уже переболели.

— Много разговоров о вакцинации. РФС вообще хочет привить сборную. Вы как к вакцине относитесь?

— Я — нормально. Обсуждали это с женой. Она, вроде бы, негативно относится, потому что непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину. Я спокоен, я доверяю. Если скажут, то я скорее «за». Есть нюансы, жену я тоже понимаю, надо всё узнавать. Если её переубедить, то она тоже будет готова.

— Чем вызвано недоверие к вакцине?

— Её за сколько сделали? Где-то за год? Ну вот, наверное, из-за этого. Такие вакцины за год… Люди десятками лет над таким работают. Государству сейчас надо показать всем, что она работает, чтобы никто не боялся, чтобы все всё понимали. Люди сейчас живут в страхе, не доверяют государству в каких-то моментах. Отношение к вакцине — подтверждение этому. Некоторые вообще боятся, что будут чипировать. Все люди имеют право на своё мнение. Поэтому надо просто показать, что всё хорошо и всё безопасно.

— Вы полтора года назад нам в интервью говорили, что было бы интересно попробовать себя в политике. Желание не изменилось?

— Нет, просто сейчас об этом не думаю, но я не против. Мне интересно, но надо понять, вникать, углубляться в это дело, чтобы не быть дураком бестолковым: ни бе, ни ме не понимать. Надо понять — буду ли я приносить пользу людям, реализовывать хорошие идеи. Надо идти и что-то делать, помогать людям. С таким посылом я готов идти, а просто числиться не готов.

О том, почему заступился за человека, убившего педофила, помощи людям и карьере

— Вы в «Инстаграме» заступились за Владимира Санкина, которого осудили на 8 лет за убийство подозреваемого в педофилии: мол, герои не должны сидеть. Почему это сделали?

— Я, когда утром просыпаюсь и завтракаю, всегда листаю новости, «Инстаграм». Зашёл на страницу нашего семейного, можно сказать, адвоката Кати Гордон , увидел эту новость. Потом почитал обсуждение этого всего. Меня эта история очень сильно зацепила, поэтому решил поддержать. Когда уже выложил, потом долго обо всём этом думал. Я не знаю, как всё было на самом деле. Может, всё было наоборот. Но из того, что я прочитал, то я за этого человека. Он не должен сидеть, пусть дадут условный срок, но не 8 лет человеку, который спас двух детей от педофила. Я сам отец. Если бы я такое увидел… Сейчас вообще люди редко заступаются за кого-то на улице. Если бы он не заступился, он бы стал позором, его бы заклеймили: «Дети в опасности, а ты мимо проходишь. Какой ты мужик». А здесь человек нашёл в себе силы, характер, заступился. Да, по его вине погиб человек. Но кто погиб? Тот, кто уже был осужден за педофилию. Двоякая ситуация, но я поддержу мужика, который заступился. Он не испугался и спас детей. Очень строгое наказание для него.

— Люди начали писать, что самосуд — это не вариант…

— Вот я и хочу задать вопрос людям, у которых есть дети, а как бы вы поступили в этой ситуации? А если бы этот человек над вашим ребёнком с топором стоял и заставлял делать то, что он заставлял? Пусть каждый задаст себе этот вопрос. Наверное, такие вещи пишут те, кто не имеет детей. Во мне взыграли отцовские чувства, я жене сразу про это рассказал. Человек не испугался, спас и сел на 8 лет. Я со своей стороны сделал возможное, чтобы помочь. Надеюсь, что люди поддержат. Люди, кстати, сразу написали, что поддерживают, что я молодец, что выношу обсуждение на публику.

— Вы, кстати, продолжаете помогать людям?

— Да. Всё идёт от настроения. Недавно сидели в кафе в Казани с женой, и я говорю: «Давай сделаем кому-то приятное, подарим, что им нужно». Выложили в «Инстаграме» пост с просьбой писать, кто в чём нуждается. У меня просили, например, кроватку для детей, мы её заказали и отправили, стиральные машины, велосипед женщина просила для детей. Такие вещи, которые я могу оплатить и отправить, я действительно делаю.

— Уже всё дошло до адресатов?

— Да. Месяц назад написала последняя женщина, что кроватка дошла. Доставка из-за разных городов задерживалась, но сейчас всё дошло, все довольны. Мне иногда пишут: «Делай это молча». Но почему я должен молчать? Я публичный человек. Я в открытую это делаю, сразу делаю скрин просьбы, пишу людям, показываю всем. Я не отношусь к этому, как к пиару. Считаю, что хорошими действиями побуждаю других людей к хорошему. А то как они узнают? Условно, кто-то из друзей увидит, что я помогаю и скажет: «Видел, Тара там людям помогает? Давай тоже так». Я так мыслю на этот счёт.

— Как бы оценили сейчас свою карьеру? Раскрылись на 100%?

— Я отыграл в топ-клубе 10 лет. Со мной продлевали контракт, оставляли, значит я был хорошим и качественным футболистом. После разрыва было тяжеловато, уже возраст, везде курс на омоложение. Но, считаю, опытный игрок необходим в командах. В «Рубине» я очень помогал молодым ребятам адаптироваться, подсказывал. Всё равно нужно иметь опытного игрока в команде, даже если он играет меньше. Мне очень хочется играть в футбол. Я сейчас смотрю в «Инстаграме», как ребята пашут на сборах, и меня прямо распирает от того, насколько я хочу туда. С женой вчера лежим, она говорит: «Не переживай, скоро поедешь на сборы, а я буду скучать по тебе как обычно». А я ей говорю: «Знаешь, а я не буду скучать, потому что буду погружен в работу». Но она поняла, о чём я. Любит меня просто.