«Рубин» объявил об уходе Сагитова 

Нападающий Артур Сагитов покинул «Рубин». Контракт с 21-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

21-летний нападающий Артур Сагитов покидает наш клуб 🔚



Договор с ним расторгнут по соглашению сторон.



Удачи в дальнейшей карьере, Артур! ❤️💚



➡️ https://t.co/lJWlkG2Z05 pic.twitter.com/HbX6X1Lbrs— «Рубин» Казань (@fcrk) January 18, 2021 Артур Сагитов — воспитанник академии «Рубина», прошедший путь от юных возрастов, затем до молодежной команды и, наконец, до основы. Его победный гол на последних секундах матча с «Ахматом» был признан болельщиками лучшим в сезоне 2018/19.

Всего за первую команду Артур Сагитов провел 14 матчей и забил 1 гол. Летом 2019 года был отправлен в аренду в «Нижний Новгород», а через год — в аренду в астраханский «Волгарь». Всего в обоих клубах сыграл в ФНЛ 23 матча, отметился тремя голами.