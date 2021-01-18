«Зенит» вот уже подверг себя лишнему риску, и оказалось, что положительный тест у Дзюбы. Как же так получилось, что он подхватил коронавирус? Стали копаться, в частности, где он бывал, и в его «сториз» нашлась история о том, что ночью в московском клубе «Мечта» он что-то делал в караоке. Видимо, смотрел хоккей Россия — Канада. Вот, конечно, у человека удивительный талант подставить сразу всех. Себе — ковид, клубу «Мечта» — инспекции, проверки, почему они были открыты в это время суток. Впрочем, это недоказуемо, потому что «сториз» — это не аргумент», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.