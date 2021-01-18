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Россиянка Екатерина Дорожко заверила своих подписчиков в инстаграме, что она в настоящее время счастлива, несмотря на расставание с бразильским футболистом Луисом Адриано

Адриано — бывший нападающий московского «Спартака» , в настоящее время играющий на родине за «Палмейрас». Несмотря на расставание с футболистом, Екатерина по-прежнему живет в Бразилии. Подробностей по поводу распада пары не так много. Известно, что в настоящее время Адриано находится в отношениях с бразильской моделью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Dorozhko (@dorozhko) Недавно Дорожко выложила в инстаграме видео, на котором она танцует и позирует на камеру.

«Катюня, тебя рвет, смотрю, в последнее время», — написала в комментариях одна из подписчиц девушки.

«Я замуж вышла по любви, а счастье обрела в разводе», — отреагировала Екатерина, сопроводив сообщение большим количеством смеющихся до слез эмодзи.

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Екатерина продолжает часто делиться со своими подписчиками в инстаграме красивыми фотографиями и веселыми видео.