В «Роторе» выступили против сокращения РПЛ до 12 команд 

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский высказался по поводу возможной реформы РПЛ.

Сообщалось, что лигу могут сократить до 12 команд. При этом обсуждаются варианты с делением команд на шестерки после проведения двух кругов или формат «8 на 4».

«Мне такая идея не сильно нравится, честно говоря. Сейчас у нас 16 команд, хотят сделать 12. В таком случае у «Ротора» будет мало шансов остаться в Премьер-лиге. Если это обосновано тем, что в РПЛ будет больше матчей с участием команд из первой шестерки — это может пойти на пользу российскому футболу.

Но у нас ровный чемпионат, любая команда может обыграть любую. Поэтому решение о реформах в РПЛ должно быть продумано. На фоне слухов пока тяжело о чем-либо говорить, хотелось бы видеть реальные, оформленные проекты. Когда что-то будет предметное — будем обсуждать», — цитирует Рекечинского Metaratings.ru.