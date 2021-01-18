Уткин назвал происходящее в ЦСКА гибелью 

«Происходит очень простой процесс. Происходит гибель ЦСКА. Гибель ЦСКА в том виде, в котором вы его знали. Друзья мои, я призываю вас не расстраиваться. С одной стороны, конечно, это грустно. Это расставание с прошлым. Каким будет будущее, неизвестно, и я совсем не думаю, что оно будет гарантированно классным и хорошим», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.