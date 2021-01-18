Уткин назвал происходящее в ЦСКА гибелью 

Блогер Василий Уткин поделился мнением об изменениях в ЦСКА.
Московский клуб не стал продлевать контракты с тренерами Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко. Первый работал в ЦСКА с 2014-го года, а второй — с 2009-го. Помимо этого, из команды могут уйти спортивный директор Андрей Мовсесьян и легенда «армейцев» Алексей Березуцкий, занимающий сейчас должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
«Происходит очень простой процесс. Происходит гибель ЦСКА. Гибель ЦСКА в том виде, в котором вы его знали. Друзья мои, я призываю вас не расстраиваться. С одной стороны, конечно, это грустно. Это расставание с прошлым. Каким будет будущее, неизвестно, и я совсем не думаю, что оно будет гарантированно классным и хорошим», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.
Но, по его мнению, ЦСКА гибнет уже далеко не в первый раз. Приход нынешнего президента команды Евгения Гинера тоже был гибелью. Гибелью того, что было раньше. Он считает, что происходящее сейчас — очень драматичный процесс, но это нормально.
«А вы думали, что ЦСКА — семья. А ЦСКА совсем не семья. Семьей, возможно, был некий период в истории ЦСКА. Но с тех пор как Гинер клуб продал… Вы знаете случаи, когда продавали семью?» — добавил Уткин.
Гинер официально стал президентом ЦСКА 20 лет назад. Но в декабре прошлого года Уткин рассказал, что функционер фактически утратил реальную власть в клубе после заключения договора с Внешэкономбанком (ВЭБ). Сейчас совет директоров ЦСКА возглавляет член наблюдательного совета ВЭБ Максим Орешкин.