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Месси удалили. Трагедия, конец, позор — или всем надо успокоиться? 

Чемпионат.com 1 час назад
Кирилл Хаит против хайпа.
После поражения «Барселоны» в Суперкубке Испании на «Чемпионате» вышли девять новостей, связанных с этим матчем. Пять из них про удаление Лео Месси, а всем остальным подробностям и комментариям уделены лишь четыре. Новостная служба делает всё правильно: она следует за интересом читателей, а новость об удалении собрала ровно в два раза больше просмотров, чем новость о том, что «Барселона» проиграла «Атлетику» в финале и упустила трофей. Темы, связанные с удалением Месси, в среднем читают в два раза больше людей, чем темы о Суперкубке, которые посвящены чему-то ещё.
В остальном мире происходит то же самое. Удаление Месси заслонило матч, заслонило поражение «Барселоны» и то, что Роналд Куман снова проиграл большой матч. И, естественно, совсем уж мелкий и незначительный факт, что Марселино Тораль, возглавив «Атлетик», провёл первые три матча против «Барселоны», «Реала» и снова «Барселоны» и выиграл два из них. А также тот факт, что Марселино — единственный тренер, который выиграл два подряд финала у «Барселоны». Всё это затмил Месси.
Пишут, что он сошёл с ума и что это было затмение. Что это конец его карьеры в «Барселоне». Что он подвёл команду и не заслуживает капитанской повязки. Что он достоин лучшей команды и что должен бежать с тонущего корабля.
Каталонское издание Sport включило принтер и за ночь опубликовало семь (СЕМЬ!) аналитических статей об удалении, причём некоторые из них, судя по заголовкам, просто дублируют друг друга. Например: «Так был удалён Месси» и «Удаление Месси: история срыва» — это разные материалы. Или: «Каким будет наказание Месси» и «Наказание Месси: все детали» — это тоже два разных материала. На всякий случай напомню, что в данный момент ещё никто не знает, как его накажут. А мадридская Marca додумалась до заголовка, что взгляд Месси, с которым он шёл в раздевалку, символизирует весь прошедший год. Неплохо, да?
Можно понять, почему всех так волнует это удаление. Это первая красная карточка Месси за 700 с лишним матчей в «Барселоне». Сам фол тоже слишком некрасивый, чтобы его игнорировать: Месси ударил Вильялибре ладонью по затылку. Это откровенно неспортивное поведение. Так что я не буду уподобляться полицейским из американских комедий 80-х, которые становились перед пожаром и кричали зрителям: «Расходитесь! Здесь совершенно не на что смотреть!» — добиваясь противоположного эффекта.
Но и драматизировать тут тоже нечего. Учитывая контекст, красная карточка Месси в гораздо большей степени яркий инфоповод, чем собственно значительное событие. Что за контекст?
Во-первых, значимость удаления для хода матча. Месси был удалён на 121-й минуте. За 15 минут второго экстра-тайма «Барселона» выжала из себя только один удар — можете сами представить, с какой вероятностью команда бы забила в оставшиеся 30 секунд. Конечно, бить соперника недопустимо (это не обсуждается), но это удаление НЕ сломало игру «Барселоне» и НЕ стоило результата. Если вам кажется по-другому, тогда попробуйте представить, что Месси был бы удалён не на 121-й минуте, а на второй. Что бы вы сказали тогда? Что он сломал «Барселоне» весь сезон?
Во-вторых, эмоциональный контекст матча. Конечно, в первом удалении всегда хочется найти какой-то символизм и скрытый смысл. Но стоп. Это был обоюдно грубый матч. С обоюдной грязной игрой, в которой футболисты «Атлетика» преуспели намного больше. И с многочисленными провокациями игроков «Барселоны» — в том числе в том самом эпизоде с удалением. И со странным стилем судейства. Просто для примера: Икер Муниаин сфолил пять раз, но так и не получил предупреждения, а Дани Гарсия совершил два грубых фола, но обошёлся только жёлтой карточкой. Срываться нехорошо (опять же, это не обсуждается), но разве срыв в таких обстоятельствах может шокировать? А почему?
Наконец, главный контекст удаления, о котором забыли. Сейчас середина сезона. Чёрт возьми, даже первый круг чемпионата ещё не закончился. Как вообще это удаление может что-то символизировать? Горький финал карьеры Месси в «Барселоне», его прощание со статусом одного из лучших игроков мира, что угодно ещё — каким образом? Ещё играть половину сезона. Матч за Суперкубок точно не самый важный до конца сезона. Более того, он даже не в десятке.
Если речь идёт о злорадстве хейтеров, никаких вопросов: им важен формальный повод. Но если вы просто смотрите футбол и получаете от него удовольствие, то подождите хотя бы матчей с «ПСЖ», прежде чем искать символизм и делать глобальные выводы. Месси пережил 2:8 от «Баварии» и не смог уйти из клуба, потому что президент его не отпустил, — это куда более драматичные события, чем проигранный Суперкубок и затрещина какому-то парню с хипстерской бородой, чью фамилию завтра никто не вспомнит.
Для «Барселоны» в целом весь этот сезон — череда странных и необязательных испытаний, обусловленных ошибками прошлого. Это переходный сезон. Кто-то только что пришёл, а кто-то скоро уходит. Возможно, что и Месси — но даже в этом случае у него до конца мая ещё будет не один повод попрощаться красиво. И символично. Возможно, финал у его истории в «Барселоне» и будет грустным, но в данный момент об этом просто бессмысленно говорить. Как вообще можно оценивать концовку сериала посреди сезона, когда даже неизвестно, продлится ли он ещё на сезон?
Это просто эмоциональный эпизод в полном эмоций матче. Незачем делать из него что-то большее.
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Комментарии
Футбол , Кирилл Хаит , Лионель Месси , Роналд Куман , Реал
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