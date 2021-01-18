Семин раскритиковал планируемую реформу РПЛ

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможное изменение формата РПЛ.
"Очень сложный вопрос. Германия, Англия и Испания не меняли форматы проведения своих чемпионатов никогда. Стандартный формат — каждый с каждым. А это же лучшие мировые чемпионаты.
РПЛ нужно брать с них пример, решать свои вопросы и двигаться дальше.
В России много отличных стадионов, на которых должны играть хорошие команды. Посещаемость этих стадионов тоже отличная. Главное — не потерять то, что уже завоевано. А такими изменениями это легко можно сделать.