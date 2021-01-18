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Генсек Российского футбольного союза Алаев будет баллотироваться на пост президента ФНЛ 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Генсек РФС Алаев будет баллотироваться на пост президента ФНЛ
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев планирует выставить свою кандидатуру на выборы президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом он сообщил ТАСС.
Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля.

"У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. Предстоящие внеочередные выборы президента ФНЛ — оптимальный момент для того, чтобы предложить клубам свое видение этого процесса, — сказал Алаев. — ФНЛ — базовая лига для нашего футбола, с самой большой географией. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнерами и самыми разными аудиториями".

"У РФС есть успешная практика в маркетинговой работе, сформирована эффективная управленческая команда. Мы готовы использовать наши компетенции и в ФНЛ. Надеюсь, клубы и лиги нас поддержат", — добавил он.

Официально пока единственным кандидатом на пост президента ФНЛ остается и. о. главы организации, ее исполнительный директор Иван Шабанов. Предыдущий президент ФНЛ Игорь Ефремов объявил о своей отставке на собрании лиги в начале декабря.
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Комментарии
Футбол , Игорь Ефремов , Александр Алаев , Иван Шабанов , РФС , ИТАР-ТАСС
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