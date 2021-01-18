Турецкие болельщики атаковали «Зенит» в соцсетях из-за Озила

«Правая нога Озила больше истории «Зенита», — написал один из пользователей. Позже «Зенит» опубликовал ещё один пост, касающийся ситуации с турецкими болельщиками. «Эксперимент окончен. Турецкая лавина пришла, как и ожидалось», — отмечается в публикации.