Число трансферов в футболе сократилось из-за пандемии

Пандемия коронавируса повлияла на число трансферов в футболе. Это следует из данных, представленных в отчете Международной федерации футбола (ФИФА) по трансферам за 2020 год.

Общее количество трансферов между клубами из разных стран составило 17 077, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году. Впервые с 2010 года количество трансферов уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, что в ФИФА связывают с пандемией. В то же время футболисты меняли клубы чаще, чем в 2018 году (16 547 раз).

Также был установлен новый рекорд по количеству клубов, участвовавших в трансферах за прошедший календарный год — 4 178 команд из 187 национальных футбольных ассоциаций, что также является обновлением максимума.

Помимо этого, объем выплат по трансферам снизился на 23,4% и составил $5,63 млрд, эта сумма ниже аналогичных за 2017-2019 годы.