Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 18-го тура Серии А против «Кальяри» (2:0).

«Мы хотим демонстрировать свои лучшие качества в каждом матче, и так складывается нынешний сезон. Я всегда прошу игроков быть внимательными, мы всегда должны быть ко всему готовы.

Это была проверка нашей силы, и мы заслуженно победили. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, мы продолжим выкладываться на все 100 процентов и подходить к каждому матчу как к самому важному.

В субботу нас ждет очень важная игра против «Аталанты», а в таблицу мы посмотрим в апреле.

Что касается перехода Манджукича, Златан сказал, что сумеет сдержать его. Я доволен амбициями клуба, «Милан» хотят вернуть на вершину, и подписание Манджукича этому соответствует.

Учитывая различные обстоятельства и проблемы нынешнего сезона, нам нужно много футболистов. Я твержу им, что важно не количество проведенных на поле минут, а качество.

Когда мне предложили подписать Манджукича, я сразу согласился. Мы пообщались, Марио очень мотивирован, он настоящий победитель», — сказал Пиоли.