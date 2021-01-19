Эксперт ВОЗ заявил об угрозе еще одного переноса Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020), который был перенесен с прошлого года на текущий, в 2021 году может снова не состояться, заявил изданию Sport24 эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сантьяго Мас-Кома. По его словам, эпидемическая ситуация в мире еще оставляет много вопросов.

В первую очередь, это касается вакцинации от коронавируса. Мас-Кома подчеркнул, что прививка от COVID-19 до сих пор не гарантирует полной защиты от инфекции: вакцинированные люди остаются восприимчивы к вирусу, а также могут заражать окружающих. В связи с этим, неизвестно, как прививочная кампания отразится на скорости распространения инфекции.

Еще один вопрос — смогут ли страны организовать массовую вакцинацию. Власти некоторых государств уже заявили о возможных трудностях с введением второй дозы препарата через три недели после первой. Медики отмечают, что если нарушить периодичность вакцинации, то ее эффективность не может быть гарантирована.

«Нынешнее ключевое слово — это неуверенность, и нынешнее развитие пандемии не дает оснований для оптимизма. Во всех случаях мы думаем о плане Б, то есть, новой отсрочке соревнований», — отметил эксперт, говоря о перспективах проведения масштабных спортивных состязаний в 2021 году.

Мас-Кома подчеркнул, что в настоящее время обсуждается возможность очередного переноса Олимпийских игр в Токио и Евро-2020. По его словам, нельзя исключать и введения очередных локдаунов в некоторых странах, даже исходя из того, какие экономические потрясения они сулят.