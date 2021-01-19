Накануне чемпион России отгрузил двушку в чемпионате Бразилии.

«ГОЛ ЗАБИЛ ЛУИС АДРИАНО » — казалось, ещё недавно диктор стадиона «Открытие Арена» объявлял имя бразильца как автора забитого мяча. Но время летит незаметно — уже полтора года, как Луис Адриано уехал из России. В последний день трансферного окна Адриано вернулся на родину в Бразилию, подписав контракт с местным «Палмейрасом».

«Ой! Адриано — больная тема для меня, — признавалась спутница Федуна Зарема Салихова. — У меня дочку зовут Адриана, у неё Луис был любимым футболистом, и у нас до сих пор вся её комната в плакатах с ним. У Луиса была большая зарплата, возникла идея разгрузить ведомость, да и игрок уже, как считали на тот момент, отыграл своё в России. Было предложение в июне, но Томас отказал Камоцци в этом трансфере. Цорн сказал: «Нет, он нам нужен, он остаётся на следующий год». Ну, мы все обрадовались. Но потом Цорн продал Адриано в последний день трансферного окна. Я с сарказмом отношусь к сделкам, которые заключаются в последний день трансферного окна — не так важно, продажа это или покупка. Потому что грамотная трансферная политика должна планироваться заранее, за полгода. Не надо ждать последнего дня. Потому что, как правило, для клуба это никогда не выгодно».

Русская модель Екатерина Дорожко, являвшаяся девушкой Луиса Адриано, улетела в Бразилию вместе с бойфрендом. По словам Дорожко, переезд был полной неожиданностью.

«Когда мы только встретились с моим мужем, я понимала, что рано или поздно мы окажемся в этой стране, — рассказывала модель подписчикам. — Но наш переезд был полной неожиданностью для меня. Всё решилось за считаные часы, в последний день трансфера. Признаюсь честно, первые три дня я не могла представить, что уеду навсегда от своих родителей, друзей и из своей любимой страны. Но точно знала, что уезжаю с мужчиной, которого я очень сильно люблю и который любит меня. Поэтому страхов у меня не было».

Ради уроженки Петрозаводска Адриано бросил жену с тремя маленькими детьми. Футболист заметил Екатерину в одном из столичных ресторанов. Сначала модель не обратила внимания на фактурного футболиста, но Адриано не постеснялся подойти ещё раз — с тех пор пара не расставалась.

Девушка активно ведёт «инстаграм», отвечая на вопросы подписчиков. Любопытные пользователи спросили, знает ли Екатерина о семье бразильца.

«У него есть прошлое, как у всех людей, — признавались модель. — Дети — это лучшее, что может случиться с человеком. И я знаю, что он прекрасный отец. Случается в жизни, что люди расходятся, разводятся, и у всех начинается новый, интересный этап».

Каждая новая совместная фотография возлюбленных была краше предыдущей.

Возвращение в Бразилию

На родине Адриано безотлагательно принялся радовать местных болельщиков. Дебютный мяч после возвращения забил в ворота «Гремио» в рамках Кубка Либертадорес. Но этот забитый мяч, к сожалению для фанатов «Палмейраса», не помог клубу выйти в следующий раунд. Вскоре форвард оформил хет-трик в ворота «Флуминенсе». Один из забитых мячей Адриано посвятил возлюбленной, изобразив жест в форме сердца.

Интересный факт: ранее бразилец не забивал больше двух мячей на родине. После матча нападающий забрал мяч домой в качестве сувенира.

В Бразилии футболист и модель сыграли свадьбу. В интервью «Чемпионату» Адриано признался — он счастлив.

«Я счастлив, ведь сейчас со мной семья, жена, — рассказывал футболист. — Играю в родном чемпионате, в Бразилии, где живут все мои друзья. Я 19 лет не был дома, поэтому да — я счастлив».

До конца 2019 года нападающий не блистал результативностью. Забивал редко, но метко. Зачастую голы Адриано становились решающими. В марте 2020 Адриано оформил очередной хет-трик, став третьим игроком в истории с хет-триками как Лиге чемпионов, так и в Кубке Либертадорес.

Вскоре пандемия коронавируса заставила футбол уйти на незапланированную паузу.

Развод

Летом прошлого года Луис Адриано расстался с русской моделью Екатериной Дорожко и закрутил роман с Лумой Симойнш. Впервые о разладе в семье фанаты заподозрили ещё летом. Самые внимательные заметили, что Адриано удалил все фотографии со своей русской женой. Екатерина же оставила совместные снимки в своём аккаунте, однако на протяжении месяца ничего не публиковала. Но затем вернулась и стёрла снимки вместе с футболистом.

Девушка долгое время не комментировала расставание, но на днях наконец призналась — она счастлива.

«Катюня, тебя рвёт, смотрю, в последнее время», — написала в комментариях подписчица. «Я замуж вышла по любви, а счастье обрела в разводе», — ответила сопроводив сообщение большим количеством смеющихся смайликов.

Если с Екатериной всё более-менее понятно, то кем же является новая пассия футболиста? Лумой Симойнш — бразильская модель. Видимо, лишь девушек этой профессии выбирает себе Адриано.

Лума активно позирует в футболке клуба своего нового молодого человека. Регулярно ходит на матчи и уже, как сообщают бразильские СМИ, познакомилась с детьми футболиста от первого брака.

Адриано любит посвящать свои голы любимым девушкам. Екатерине, например, футболист показывал сердечко, нг и Лума не осталась без внимания нападающего. Очередной забитый мяч футболист отпраздновал, показав латинскую букву L и сердце — этот жест Луис посвятил новой возлюбленной Луме Симойнш.

Как дела у Адриано в клубе?

Луису Адриано уже 33 года, но он продолжает разрывать чемпионат Бразилии.

Вчера Адриано оформил дубль в матче с «Коринтиансом» — «Палмейрас» одержал победу со счётом 4:0.

В нынешнем сезоне у нападающего 12 забитых мячей и три голевые передачи за 25 матчей.

Всего на счету бразильца 57 матчей за «Палмейрас», в которых он отличился 26 раз и отдал 5 голевых передач.