Двоих футболистов осудили за распространение интимного видео

Нападающий испанского футбольного клуба "Эйбар" Серхио Энрич и защитник "Райо Вальекано" Антонио Луна приговорены уголовным судом Сан-Себастьяна к двум годам тюрьмы за запись и распространение интимного видео с участием девушки. Об этом сообщает испанский портал Iusport

События произошли в октябре 2016 года, когда Луна был игроком испанского "Эйбара". Также в инциденте принимал участие полузащитник "Альбасете" Эдди Сильвестр, который также играл за "Эйбар". Прокуратура и обвинение потребовали пять лет тюремного заключения для Энрича и Луны, в то время как для Сильвестра прокуратура потребовала два года, а юридическое представительство потерпевшей — три.

Приговор был вынесен за разглашение секретов, влияющих на личные данные, с одновременным признанием квалифицированных смягчающих обстоятельств. Кроме тюремного заключения, Энрич и Луна должны будут заплатить штраф в размере €100 тыс. каждый. Сильвестр был оправдан судом. Представители футболистов могут подать апелляцию на приговор.

Энричу 30 лет, он играет за "Эйбар" с 12 июля 2015 года. В нынешнем сезоне провел 12 матчей, в которых забил два гола. Луне 29 лет, в 2017 году он стал игроком "Леванте", в настоящее время принадлежит "Жироне" и выступает на правах аренды за "Райо Вальекано" из второго дивизиона чемпионата Испании. В нынешнем сезоне провел 13 матчей.