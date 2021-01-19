В «Бенфике» выявили 17 случаев COVID-19

В «Бенфике» массовая вспышка коронавируса: португальский клуб сообщил о 17 новых случаев COVID-19. Среди тех, кто сдал положительные тесты, — футболисты, тренеры и персонал клуба.
Одним из заразившихся является президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра. Болезнь у него протекает бессимптомно.
«Бенфика» обратилась в Министерство здравоохранения Португалии по поводу того, следует ли ей проводить матчи в течение следующих двух недель.
В таблице чемпионата Португалии команда из Лиссабона после 14 матчей занимает третье место и ближайший матч проведет 20 января против «Браги» в полуфинале Кубка лиги.