Бывшая жена Аршавина впервые показала пораженное болезнью лицо 

На кадрах Казьмина лежит в снегу возле ели. Фотография сделана издалека, однако на ней можно увидеть, что черты лица женщины изменились.

"Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять. С праздником милые, добрые люди", — подписала Казьмина фотографию.

Подписчики пожелали ей выздоровления.

Ранее женщина рассказала, что у нее аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Ей сделали две операции, после чего наступила временная ремиссия.

Аршавин и Казьмина заключили брак в сентябре 2016 года, в феврале 2017-го у них родилась дочь. В июле 2019 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак.