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Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании 

ТАСС 1 час назад
Месси дисквалифицировали за удар соперника
Фото: Reuters
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удаление в финале Суперкубка Испании. Об этом сообщает газета Marca со ссылкой на решение комитета.
На 119-й минуте Месси нанес удар рукой по затылку нападающему "Атлетика" Асьеру Вильялибре. Эта красная карточка стала первой для 33-летнего Месси в составе каталонцев. Команда из Бильбао стала победителем финальной встречи (3:2) и завоевала Суперкубок Испании, игра состоялась 17 января. Отмечается, что нарушение Месси могло привести к четырехматчевой дисквалификации.
Аргентинец пропустит гостевой матч 1/16 финала Кубка Испании против "Корнельи" (21 января) и гостевую встречу чемпионата против "Эльче" (24 января). В случае победы "Барселоны" в матче кубка Месси сможет вернуться на поле в игре 1/8 финала турнира 27 января, если "Барселона" уступит, то первым матчем после отбытия дисквалификации для Месси может стать домашняя игра чемпионата против "Атлетика" 31 января.
Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.
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Футбол , Лионель Месси
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